Джина Карано – о бое с Раузи: «Не удивляйтесь, если я это сделаю»

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Актриса и бывшая боец смешанных единоборств Джина Карано заявила, что может вернуться в октагон. 

По словам артистки, она рассматривает возможность устроить бой против Ронды Раузи. 

«Знаете что? Не удивляйтесь, если я это сделаю. Это может случиться. Это могло бы быть месяцев через шесть, потому что сейчас у меня много дел.

Сейчас мои бои заключаются в том, что я хочу создавать, хочу руководить, хочу продюсировать. Я хочу дать Ронде Роузи роль в одном из моих фильмов. Возможно, мы сможем что-то устроить», – сказала Карано. 

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