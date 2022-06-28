Джина Карано – о бое с Раузи: «Не удивляйтесь, если я это сделаю»

Актриса и бывшая боец смешанных единоборств Джина Карано заявила, что может вернуться в октагон.

По словам артистки, она рассматривает возможность устроить бой против Ронды Раузи.

«Знаете что? Не удивляйтесь, если я это сделаю. Это может случиться. Это могло бы быть месяцев через шесть, потому что сейчас у меня много дел.

Сейчас мои бои заключаются в том, что я хочу создавать, хочу руководить, хочу продюсировать. Я хочу дать Ронде Роузи роль в одном из моих фильмов. Возможно, мы сможем что-то устроить», – сказала Карано.

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