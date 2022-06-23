Шавкат Рахмонов перед боем с Нилом Магни: «Я будущий чемпион UFC»

Боец из Казахстана Шавкат Рахмонов поделился ожиданиями от боя с Нилом Магни на on ESPN 38.

«Магни хороший соперник, он станет для меня очередной проверкой. Я готов показать, что я лучше всех в дивизионе.

Я будущий чемпион UFC — время покажет, расставит по своим местам. Торопиться некуда, но я думаю, что 1,5-2 года стану чемпионом. Сейчас я 15-й номер дивизиона, скоро буду десятым, а дальше дойдем до чемпиона.

Я планирую победить Магни в доминирующем стиле, как и всегда. Но многое будет зависеть от соперника, как будет действовать он.

Для меня не проблема пройти три раунда. Самое главное — выиграть бой. У меня нет такого, что я должен побеждать досрочно, но если соперник допустит ошибку, я обязательно воспользуюсь шансов», – сказал Рахмонов.

Бой Рахмонова и Магни состоится в ночь на 26 июня.

Нил Магни хочет бой с Чимаевым: «Я такой спортсмен. Мне плевать, кто мой соперник, готов подраться с Нганну»