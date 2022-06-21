Александр Романов 20 августа подерется с Марчином Тыбурой на UFC 278

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Марчин Тыбура UFC 278 Бокс/MMA/UFC

Стала известна дата следующего боя молдавского тяжеловеса Александра Романова.

20 августа на UFC 278 в Солт-Лейк-Сити Романов подерется с поляком Марчином Тыбурой.

31-летний Романов идет на серии из 16-и побед подряд. В последнем поединке молдаванин финишировал болевым приемом на руку Чейза Шермана.

36-летний Тыбура в последнем поединке прервал серию из пяти побед, проиграв единогласным решением судей Александру Волкову.

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