Шамиль Завуров: «Ничего против Александра Емельяненко не имею, но в лиге Eagle MMA его не будет»

Президент лиги Eagle MMA Шамиль Завуров прокомментировал состояние .

«Возможен ли в будущем бой между Артуром Гусейновым и Александром Емельяненко? С каждым месяцем, наверное, у Александра и здоровье чуть такое...

Видел его последнее интервью, в котором он еле ходил, поэтому, скорее всего, по крайней мере в нашей лиге такого не будет. Ничего против него не имею. Просто у нас такая лига, и просто как себя позиционирует...

Если даже так будет делать другой боец, не имеет значения, например, если Артур так будет делать... В России для него (Александра) площадок много, поэтому с этим проблем нет. Удачи и здоровья ему», – сказал Завуров.

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