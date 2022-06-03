UFC 275 смотреть все бои и повтор турнира, где будет запись 12 июня

Теги UFC Гловер Тейшейра Валентина Шевченко Иржи Прохазка UFC 275 Бокс/MMA/UFC

12 июня в Индонезии пройдет UFC 275, главный кард которого возглавит титульный поединок в полутяжелом весе Гловер Тейшейра против Иржи Прохазки. В со-главном событии вечера будет женский титульной бой, в котором защиту пояса проведет Валентина Шевченко против Тайлы Сантос.

Смотреть все бои ЮФС 275 в прямом эфире и повтор в записи можно:

  • трансляция будет доступна на UFC Fight Pass (полностью весь турнир)
  • на Матч ТВ основной кард
  • в букмекерской конторе Винлайн
  • запись турнира будет доступна через несколько часов на Матч ТВ в 12:05
  • основной кард в 05:00 по Мск
  • трансляция турнира начнется в 01:00 по подписке Fight Pass

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