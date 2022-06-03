UFC 275 смотреть все бои и повтор турнира, где будет запись 12 июня

12 июня в Индонезии пройдет UFC 275, главный кард которого возглавит титульный поединок в полутяжелом весе Гловер Тейшейра против Иржи Прохазки. В со-главном событии вечера будет женский титульной бой, в котором защиту пояса проведет Валентина Шевченко против Тайлы Сантос.

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