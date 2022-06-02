Во сколько UFC 275 Тейшейра — Прохазка, Шевченко — Сантос: когда, время начала основного карда 12 июня

12 июня 2022 года на арене «Singapore Indoor Stadium» в Сингапуре состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 275. В главном событии пройдет бой между Гловером Тейшейрой и Иржи Прохаской. Бойцы сразятся за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии UFC.

Гловер Тейшер — бразильский боец без правил (полутяжелый вес). Свою профессиональную карьеру бойца начал 20 лет назад, за все это время он провел 40 боев, из которых 33 победы и 7 поражений. Тейшера является действующим чемпионом UFC в полутяжелом весе. Предыдущий бой был проведен 30 октября прошлого года против Яна Блаховича, где Гловер выиграл поединок болевым приемом.

Иржи Прохаска — чешский боец без правил, выступающий в полутяжелом весе. Карьеру профессионального бойца ММА начал около 10 лет назад, а на сегодняшний день в его активе 28 побед, 3 проигрыша и 1 ничья. Иржи занимает 2 строчку официального рейтинга UFC в своей весовой категории. Крайний бой провел 1 мая прошлого года в схватке с Домиником Рейесом. В этом бою Прохаска одержал победу нокаутом.

Во сколько начало UFC 275