«Первый канал» проведет Интерконтинентальный кубок с участием российских боксеров

В июне состоится серия боксерских турниров, организованная «Первым каналом».

Интерконтинентальный кубок «Лига бокса» с участием российских и зарубежных боксеров пройдет в два этапа.

Команда России проведет матчи против боксеров из Америки, Азии и Африки, после чего определятся участники Суперфинала.

От России в турнире будут участововать олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев, Габил Мамедов, Харитон Агрба, бронзовый призер Олимпийских игр , Павел Силягин, серебряный призер Олимпиады Муслим Гаджимагомедов и Павел Сосулин.

Александр Поветкин: «Поздравляю российскую команду с отличным выступлением на Олимпиаде в Токио. Все молодцы!»

Федерация бокса России наградила олимпийцев денежными сертификатами. Альберт Батыргазиев получил 3 млн рублей