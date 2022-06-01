«Первый канал» проведет Интерконтинентальный кубок с участием российских боксеров

В июне состоится серия боксерских турниров, организованная «Первым каналом».
Интерконтинентальный кубок «Лига бокса» с участием российских и зарубежных боксеров пройдет в два этапа.
Команда России проведет матчи против боксеров из Америки, Азии и Африки, после чего определятся участники Суперфинала.
От России в турнире будут участововать олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев, Габил Мамедов, Харитон Агрба, бронзовый призер Олимпийских игр Глеб Бакши, Павел Силягин, серебряный призер Олимпиады Муслим Гаджимагомедов и Павел Сосулин.
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