Келвин Каттар и Джош Эмметт подерутся в главном событии турнира UFC Fight Night

Стали известны участники главного боя турнира UFC Fight Night, который пройдет в Остине (Техас).

Ими стали полулегковесы Келвин Каттар и Джош Эмметт. Турнир пройдет 18 июня.

Каттар вернулся после поражения от Макса Холлоуэя, победив Гигу Чикадзе. Эмметт идет на серии из четырех побед подряд, в декабре 2021 года он победил Дэна Иге.

Келвин Каттар: «Планирую выйти на замену в бою Волканоски – Корейский Зомби»

Каттар – о планах на титул: «У нас есть некоронованный Холлоуэй, Корейский зомби не хочет упускать шанс. Буду готов, если мне позвонят»