Андрей Корешков 18 июня проведет бой с Леонардо да Сильвой на Shlemenko FC в Омске

Российский боец Александр Шлеменко сообщил дату следующего боя для бывшего чемпиона Bellator в полусреднем весе Андрея Корешкова.
18 июня на стадионе «Красная звезда» в Омске Корешков проведет бой с бразильцем Леонардо да Сильвой в рамках турнира лиги Shlemenko FC.
Корешков идет на серии из трех побед подряд. В последнем поединке он одолел Ченси Ренкаунтри на Bellator 274. Да Сильва в прошлом бою победил Даниэля Косту на SC Incombat.
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