Бой Раисова и Вартаняна в рамках полуфинала гран-при ACA пройдет 17 сентября

Стала известна дата полуфинального боя гран-при ACA в легком весе между и .

Поединок пройдет 17 сентября на «ЦСКА-Арене» в Москве.

Раисов прошел в полуфинал, по итогам пяти раундов победив единогласным решением судей Хакрена Диаза. Вартанян в минувшие выходные финишировал удушением гильотиной в третьем раунде Алейна Илунгу.

В оставшихся четвертьфиналах Артем Резников встретится с Дэйви Рамосом, а Рашид Магомедов подерется с Али Баговым.

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