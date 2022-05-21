ACA 139: Вартанян против Илунги, Сарнавский — Батиста и другие бои

21 мая на «ЦСКА Арене» в Москве состоится турнир ACA 139.

В главном бою сразятся россиянин (22-4) и боец из ЮАР Алейн Илунга (12-5).

В со-главном событии вечера встретятся россиянин (17-4) и бразилец Хердесон Батиста (39-8).

Другие бои:

Александр Матмуратов (2-5) Артем Дамковский (25-14);

Гаджимурад Харамагомедов (13-4) – Александр Мачадо (8-4).

Прямой эфир ACA 139 будет доступен на официальном сайте организации. Телеканал «Матч!» покажет поединки основного карда в прямом эфире, начало главных боев в 23:00.

Взвешивание ACA 139: Вартанян оказался тяжелее Илунги