Бонусы UFC Fight Night 206: Перейра и Понсиниббио – лучший бой турнира

В Лас-Вегасе (Невада) состоялся турнир UFC Fight Night 206, по итогам которого стали известны обладатели бонусов в размере 50 тысяч долларов.

Награды за лучший бой вечера забрали полусредневесы Мичел Перейра и Сантьяго Понсиниббио.

Лучшее выступление турнира – Чейс Хупер (нокаутировал Фелипе Колареса в третьем раунде) и Чиди Нжокуани (нокаутировал Душко Тодоровича в первом раунде).

UFC Fight Night 206: Холм проиграла Виейре, Перейра одолел Понзиниббио и другие бои

Взвешивание UFC Fight Night 206: Холм легче Виейры, Понзиниббио тяжелее Перейры