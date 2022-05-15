Бонусы UFC Vegas 54: Райан Спэнн получил $50 тысяч за сабмишен против Куцелабы

По итогам UFC Vegas 54, в главном событии которого Ян Блахович победил Александра Ракича, промоушен определился с обладателями бонусов в $50 тысяч.

Лучшим боем вечера признали противостояние и Аманды Рибас (победа Чукагян раздельным решением судей), обе участницы получили награду.

Бонусы за лучшие перфомансы получили Райан Спэнн и Мануэль Торрес. Спэнн победил сабмишеном в первом раунде, а Торрес – Фрэнка Камачо техническим нокаутом.

UFC Vegas 54: Блахович победил Ракича, Куцелаба проиграл Спэнну