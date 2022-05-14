Вечер бокса в Калифорнии: Ковалев против Пулева-младшего, Форрест против Пулева-старшего и другие бои

В Инглвуде (Калифорния) состоится вечер бокса, главным событием которого станет бой в первом тяжелом весе между Сергеем Ковалевым и Тервелом Пулевым.

Другие бои турнира:

Курбат Пулев против Джерри Форреста в тяжелом весе;

Эмилиано Варгас против Марка Сальгадо в первом среднем весе;

Эван Холифилд против Джермейна Макдоналда в первом среднем весе;

Фернандо Варгас против Тэрренса Джэрмона в первом среднем весе;

Амадо Варгас против Анеля Дудо в полулегком весе.

Турнир пройдет в ночь с 14 на 15 мая. Ориентировочное начало боя Ковалева и Пулева – 4 часа утра по московскому времени. На территории России поединок показан не будет.

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