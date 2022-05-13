Исмаилов – о боксерском поединке с Минеевым: «Как только закончится второй раунд, все начнут жалеть Владимира»

Известный российский боец ММА Магомед Исмаилов заявил, что считает себя явным фаворитом в боксерском поединке с Владимиром Минеевым.

«Я бы хотел, чтобы меня жалели в любом случае. Если меня жалеют, то значит, что ко мне отношение хорошее.

Но не в противостоянии по боксу с Владимиром Минеевым. Тут точно жалеть меня не надо. Как только в нашем противостоянии по боксу закончится второй раунд, все начнут жалеть Владимира Минеева.

Кто-то заплачет, может быть. Меня в противостоянии с Владимиром Минеевым точно жалеть не надо. А вот если там будет кто-то другой, кто-то посерьезнее, профессиональный боксер с бэкграундом в боксе, то я бы хотел, чтобы меня жалели, переживали за меня», – сказал Исмаилов.

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