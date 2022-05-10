UFC планирует организовать реванш Морено – Кара-Франс за временный титул

UFC хочет организовать поединок между экс-чемпионом промоушена в наилегчайшем весе и Кай Кара-Франсом. Бой может пройти 30 июля на UFC 277, а на кону будет стоять временный титул дивизиона.

Ожидалось, что Морено проведет четвертый титульный бой против Дейвисона Фигередо, однако Фигередо пока травмирован.

Первый бой Морено и Кара-Франса прошел в декабре 2019-го на UFC 245 и закончился победой Брендона единогласным решением судей.

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