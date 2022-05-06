Ислам Махачев: «Оливейра говорит, что я не заслуживаю титульник, а сам умоляет о поединке с Конором»

Топовый российский боец UFC Ислам Махачев отреагировал на слова чемпиона промоушена , который считает, что Махачев не заслуживает титульный шанс, даже если в следующем поединке победит Бенеила Дариуша.

«Оливейра говорит, что я не заслуживаю титульник, хотя сам умоляет о поединке с Конором, который не выиграл ни одного боя с 2015-го», – написал Махачев.

Ближайшую защиту титула Оливейра проедет на UFC 274 против Джастина Гейджи. Турнир пройдет в ночь на 8 мая.

Оливейра – о Махачеве: «Сначала Ислам должен подраться с серьезными соперниками»