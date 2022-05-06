Bellator 280: реванш Бейдера против Конго, Ромеро – Полицци и другие бои

6 мая в Париже пройдет Bellator 280, в главном событии которого состоится реванш между Райаном Бейдером и Чейком Конго, а на кону будет стоять титул промоушена в тяжелом весе, которым владеет Бейдер.
Мейн-кард турнира выглядит следующим образом:
• Райан Бейдер (29-7) – Чейк Конго (31-11-2);
• Йоэль Ромеро (13-6) – Алекс Полицци (10-1);
• Дэви Галлон (20-7-2) – Бенджамин Брандер (13-8);
• Лоренц Ларкин (23-7) – Кайл Стюарт (15-5);
• Майк Шипман (14-3) – Грегори Бабене (21-11).
Начало главных боев в 23:00 по московскому времени.
Федор Емельяненко: «Я бы хотел побиться за пояс. Хотелось бы, чтобы это был Бейдер»