Bellator 280: реванш Бейдера против Конго, Ромеро – Полицци и другие бои

6 мая в Париже пройдет 280, в главном событии которого состоится реванш между Райаном Бейдером и Чейком Конго, а на кону будет стоять титул промоушена в тяжелом весе, которым владеет Бейдер.

Мейн-кард турнира выглядит следующим образом:

• (29-7) – Чейк Конго (31-11-2);

• (13-6) – Алекс Полицци (10-1);

• Дэви Галлон (20-7-2) – Бенджамин Брандер (13-8);

• Лоренц Ларкин (23-7) – Кайл Стюарт (15-5);

• Майк Шипман (14-3) – Грегори Бабене (21-11).

Начало главных боев в 23:00 по московскому времени.

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