Менеджер Петра Яна: «Мы ожидали, что с флагами выходить запретят, поэтому у нас его даже с собой не было»

Менеджер Петра Яна Саят Абдрахманов рассказал, почему российский боец вышел на бой против без флага, хотя на протяжении всей карьеры в UFC всегда был с ним.

«От турнира к турниру ситуация с флагами меняется. На последних турнирах запретили, в Лондоне запретили. Мы тоже ожидали, что с флагами выходить запретят, поэтому у нас даже флага с собой не было.

Не говорилось, что нельзя выходить с российским флагом, просто мы видели, что в Лондоне запретили выходить, поэтому мы думали, что так же будет и во Флориде», – сказал Абдрахманов.

Ян проиграл Стерлингу на 273 раздельным решением судей.

Саят Абдрахманов: «В 4-м и 5-м раундах боя со Стерлингом Петр перестроился, он всегда анализирует соперника»