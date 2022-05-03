Менеджер Петра Яна: «Мы ожидали, что с флагами выходить запретят, поэтому у нас его даже с собой не было»

Теги UFC MMA Петр Ян Алджамейн Стерлинг UFC 273 Бокс/MMA/UFC

Менеджер Петра Яна Саят Абдрахманов рассказал, почему российский боец вышел на бой против Алджамейна Стерлинга без флага, хотя на протяжении всей карьеры в UFC всегда был с ним.

«От турнира к турниру ситуация с флагами меняется. На последних турнирах запретили, в Лондоне запретили. Мы тоже ожидали, что с флагами выходить запретят, поэтому у нас даже флага с собой не было.

Не говорилось, что нельзя выходить с российским флагом, просто мы видели, что в Лондоне запретили выходить, поэтому мы думали, что так же будет и во Флориде», – сказал Абдрахманов.

Ян проиграл Стерлингу на UFC 273 раздельным решением судей.

Саят Абдрахманов: «В 4-м и 5-м раундах боя со Стерлингом Петр перестроился, он всегда анализирует соперника»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные