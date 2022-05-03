Дэн Хукер возвращается в легкий дивизион UFC

Боец UFC Дэн Хукер заявил, что возвращается в легкий дивизион промоушена, проведя в полулегкой весовой категории всего один бой.

«Я ближе к среднему весу, чем к полулегкому. Чувствовал, что мог бы остаться в полулегком, но для этого нужно много жертв.

Судя по результату последнего боя, я нахожусь в одинаковом положении в обеих весовых категориях. Так зачем мне лишняя жертва? Дополнительная жертва заключалась в том, чтобы вернуть меня в то же положение, в котором я был. Но если я нахожусь в точно такой же ситуации, как и в легком весе, то я бы предпочел время от времени есть кусочек торта», – сказал Хукер.

Дэн перешел в полулегкий дивизион после проигрыша Исламу Махачеву в октябре 2021-го. В марте этого года Хукер дебютировал в новом весе, но проиграл Арнольду Аллену техническим нокаутом уже в первом раунде.

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