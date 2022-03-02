Блахович ответил Стриклэнду, который посоветовал Украине «преклонить колено» перед Россией

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе отреагировал на позицию средневеса Шона Стриклэнда по Украине.

«Украине следует просто преклонить колено и стать российской. Я понимаю, что это фигово. И да, вы бы могли победить...

Но вы действительно хотите быть новым Афганистаном на протяжении следующих 30 лет? Не говорю, что это правильно, но в конечном итоге от этой горькой пилюли будет лучше», – написал Стриклэнд в твиттере.

«Ты бы так поступил? Легко отдать чужую независимость. История Восточной Европы полна борьбы и страданий. Украина как страна и народ многое пережила. Их сопротивление понятно. Свобода!» – ответил Блахович.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.

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