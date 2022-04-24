Тайсон Фьюри – о победе над Уайтом: «Сегодня Диллиан встретил великого спортсмена»

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал победу над обязательным претендентом .

«Диллиан Уайт – воин, и я верю, что он станет чемпионом мира, но сегодня Диллиан встретил великого спортсмена. Я один из величайших тяжеловесов всех времен, и, к несчастью для Уайта, сегодня ему пришлось встретиться со мной здесь», – сказал Тайсон Фьюри.

Тайсон нокаутировал Уайта в шестом раунде. Бой прошел в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Тайсон Фьюри вырубил очередного соперника: игрался с ним 6 раундов и отправил в нокаут эффектной двойкой