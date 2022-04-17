Бонусы UFC Vegas 51: Буэно Силва против Янань – лучший бой, Фиалью и Клозе – выступление вечера

В Лас-Вегасе (Невада) завершился турнир UFC Vegas 51, в главном событии которого состоялся бой между Белалом Мухаммадом и Висенте Луке.

По итогам вечера стали известны обладатели специальных бонусов от UFC в размере 50 тысяч долларов.

Награду за лучший бой турнира забрали Майра Буэно Силва и Ву Янань (победа первой единогласным решением судей).

Бонусы за лучшее выступление вечера получили Андре Фиалью (нокаутировал Мигеля Баезу в первом раунде) и Драккар Клозе (нокаутировал Брэндона Дженкинса во втором раунде).

UFC Vegas 51: Мухаммад победил Луке, Борральо выиграл у Омаргаджиева и другие бои

Взвешивание UFC Vegas 51: Луке тяжелее Мухаммада, Омаргаджиев и Борральо показали одинаковый вес