Бонусы UFC Vegas 51: Буэно Силва против Янань – лучший бой, Фиалью и Клозе – выступление вечера

Теги UFC Висенте Луке Бокс/MMA/UFC

В Лас-Вегасе (Невада) завершился турнир UFC Vegas 51, в главном событии которого состоялся бой между Белалом Мухаммадом и Висенте Луке.

По итогам вечера стали известны обладатели специальных бонусов от UFC в размере 50 тысяч долларов.

Награду за лучший бой турнира забрали Майра Буэно Силва и Ву Янань (победа первой единогласным решением судей).

Бонусы за лучшее выступление вечера получили Андре Фиалью (нокаутировал Мигеля Баезу в первом раунде) и Драккар Клозе (нокаутировал Брэндона Дженкинса во втором раунде).

UFC Vegas 51: Мухаммад победил Луке, Борральо выиграл у Омаргаджиева и другие бои

Взвешивание UFC Vegas 51: Луке тяжелее Мухаммада, Омаргаджиев и Борральо показали одинаковый вес

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные