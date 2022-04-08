UFC 273 смотреть все бои, прямые трансляции турнира, где будет запись 10 апреля

10 апреля в США пройдет UFC 273, главный кард которого возглавит титульный поединок в полулёгком все Александра Волкановски и Корейского Зомби.

Во втором по значимости поединке американский чемпион легчайшего дивизиона Алджамейн Стерлинг проведёт реванш с россиянином, бывшим и нынешним временным чемпионом Петром Яном, а Хамзат Чимаев проведет претендентский бой в полусреднем весе с Гилбертом Бернсом.

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Смотреть все бои ЮФС 273 в прямом эфире и повтор в записи можно:

трансляция будет доступна на UFC Fight Pass (полностью весь турнир)

на Матч ТВ основной кард

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запись турнира будет доступна через несколько часов на Матч ТВ в 12:05

основной кард в 05:00 по Мск

Во сколько UFC 273, время начала

Кард UFC 273