Флойд Мейвезер 14 мая проведет выставочный бой в Дубае против Дона Мура (TMZ)

Теги Флойд Мейвезер-младший средний вес Андерсон Сильва бокс Бокс/MMA/UFC

Как сообщает TMZ, легендарный боксер Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО) проведет 14 мая выставочный бой с американцем Доном Муром (18-0-1, 12 КО).

Восьмираундовый бой состоится в рамках шоу The Global Titans Fight Series в Дубае.

В андекарде также выступит бывший чемпион UFC Андерсон Сильва. Его соперником станет Бруно Мачадо.

Мейвезер в последний раз дрался в июне прошлого года против блогера Логана Пол. Их бой закончился без объявления результата.

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Логан Пол подал в суд на Флойда Мейвезера. Он до сих пор не получил гонорар за бой

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