Флойд Мейвезер: «Пол выживал в бою со мной. Каждый раз, когда я доносил свой удар, он клинчевал»

Экс-чемпион мира в пяти дивизионах Флойд Мейвезер рассказал о манере ведения боя блогера .

«Он выживал в бою со мной. Как вы, парни, могли это видеть. Каждый раз, когда я доносил свой удар, он клинчевал. Но он большой парень.

Насколько я помню, у него есть опыт в борьбе.

Знаете, я подтверждаю, что так и есть. В этом он хорош. Хорошо держит. Но у меня нет оправданий.

То что он простоял все восемь раундов – это победа для него. Он счастлив, что смог продержаться со мной столько времени», – заявил Мейвезер.

Логан Пол: «Это один из величайших моментов в моей жизни»

Флойд Мейвезер: «Пол оказался лучше, чем я о нем думал»