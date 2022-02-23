Майк Тайсон – о матери: «Ее смерть – одна из лучших вещей, произошедших с моей карьерой»

Легендарный боксер и бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон вспомнил о смерти матери.

Напомним, что мама Тайсона Лорна Мэй Смит скончалась в 1982 году, когда Майку было 16 лет.

«В плане развития карьеры одна из лучших вещей, произошедших со мной, – это смерть моей матери. Дело в том, что моя мать заботилась обо мне, как о ребенке.

[Если бы не ее смерть] Я бы никогда не начал драться на улице и никогда бы не научился давать отпор», – сказал Тайсон.

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