Боец Bellator самостоятельно остановил ограбление своего дома и нейтрализовал преступников

45-летний боец Bellator Мелвин Манхуф стал героем криминальных сводок в Нидерландах: спортсмен помог полиции в поимке грабителей.

Сообщается, что трое молодых людей пытались проникнуть в дом Манхуфа в пригороде Амстердама. Боец сначала прогнал преступников, а затем начал преследовать грабителей на своем автомобиле.

Манхуф протаранил машину злоумышленников, руками выбил боковое стекло и самостоятельно удерживал грабителей до приезда полиции.

На счету нидерландца 50 боев в смешанных единоборствах. В мае 2022 года Манхуф подерется с на Bellator 280 в Париже (Франция).

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