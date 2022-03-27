Во сколько бой Чимаев — Бернс: время начала боя утром 10 апреля на UFC 273

10 апреля пройдет UFC 273, где в главном карде Хамзат Чимаев подерется против Гилберта Бернса.

Время начала боя Чимаев – Бернс

основной кард в 05:00 по мск

бой — в 06:00

Чимаев, как один из самых обсуждаемых проспектов в истории смешанных единоборств, наконец получил большой поединок, несмотря на победы над не топовой оппозицией. Хамзат набрал более трех миллионов подписчиков в Instagram, хотя провел в UFC всего четыре боя. Чимаев уже мог бы подраться за титул, однако проблемы со здоровьем нарушили активный график выступлений шведа. Все бои Хамзат закончил досрочно. Сейчас на счету Чимаева 10 побед и 0 поражений.

Бернс успешно выступает в велтервейте с 2019 года и идет здесь с рекордом 5–1. В феврале 2021 Гилберт дрался за титул с бывшим одноклубником Камару Усманом, но потерпел досрочное поражение. Однако бразилец не сломался и вернулся в строй с победой по очкам над Стивеном Томпсоном. Также отмечу, что ранее 35-летний претендент выигрывал у Тайрона Вудли, Гуннара Нельсона, Демиана Майи, Алексея Кунченко.