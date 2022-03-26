Мухаммад Мокаев вызвал на бой Шона О’Мэлли: «Я прикончу тебя в первом раунде»

Британский боец UFC Мухаммад Мокаев вызвал на бой американца ’Мэлли.

«Ты свободен 2 июля? Я прикончу тебя в первом раунде. Без разницы, в каком весе — я поднимусь в твой дивизион.

Великобритания против США — часть 2. Но на этот раз в США», – написал Мокаев в соцсетях.

19 марта уроженец Дагестана дебютировал в UFC, менее чем за минуту победив удушением американца Коди Дердена.

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