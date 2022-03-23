Бен Аскрен обвинил Масвидаля в лицемерии: «Хорхе болтал о моей семье, выкуси, тебя выпороли»

Бывший боец UFC Бен Аскрен вновь высказался об инциденте с участием Хорхе Масвидаля и Колби Ковингтона.

Аскрен раскритиковал мотивацию Масвидаля, объяснившего нападение высказываниями Колби о детях Хорхе.

«Хорхе болтал о моей семье, поэтому он, помимо всего прочего, еще и лицемерит.

Выкуси, тебя выпороли. Порой это случается», – написал Аскрен в Твиттере.

Бен Аскрен пошутил о нападении Хорхе Масвидаля на Колби Ковингтона

Хорхе Масвидаль – о нападении на Колби: «Доброе утро всем, кроме тех, кто болтает о чужих детях»