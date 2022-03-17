Дэйна Уайт про борьбу с пиратством: «Один парень позвонил и заявил, что застрелит меня, если я выйду на улицу»

Президент UFC Дэйна Уайт рассказал о борьбе с людьми, которые нелегально транслируют шоу UFC.

«Мы нашли много людей и привлекли их к ответственности. Были люди, чьи бары незаконно показывали шоу UFC. Многие из них лишились своего бизнеса.

Как-то я был в Мемфисе, где мы снимали шоу Lookin’ For a Fight, и один местный парень, которому пришлось закрыть свой бар из-за того, что он у нас воровал, позвонил мне в отель и заявил, что застрелит меня, если я выйду на улицу. И судя по его голосу, он реально был готов это сделать.

Мы тратим миллионы долларов в год на борьбу с пиратством. Некоторые люди не воспринимают всерьез предупреждения об ответственности за нелегальное использование нашего контента, но когда их ловят, им очень быстро становится понятно, что игры кончились, и теперь все по-взрослому», – сказал Уайт.

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