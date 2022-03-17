Боец скончался после осложнений, полученных во время дебютного боя в ММА

28-летний боец Кристиан Лубенга скончался в больнице после травм, полученных во время дебютного боя в ММА.

Поединок состоялся 12 марта на турнире AMMO Fight League: Battle of St. Patrick’s. Соперником Лубенги был другой боец-дебютант Коди Маккракен.

«Кристиан был настоящим мастером боевых искусств во всех аспектах этого слова и самым настоящим воином. Мы любим тебя, Кристиан. Мы все тебя любим», – написал представитель Black Wolf MMA, в котором тренировался Лубенга.

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