Бой Роуз Намаюнас – Карла Эспарза состоится 7 мая на UFC 274

Стала известна дата возвращения в октагон чемпионки UFC в минимальном весе Роуз Намаюнас.
7 мая на турнире UFC 274 в Финиксе она подерется с бывшей чемпионкой дивизиона Карлой Эспарзой.
В декабре 2014-го Эспарза победила Намаюнас удушением сзади в третьем раунде и стала первой чемпионкой UFC в минимальном весе.
На данный момент 34-летняя Эспарза ведет серию из пяти побед подряд. 29-летняя Намаюнас в двух последних поединках победила Вейли Чжан.
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