Костя Цзю про бой Харитонов – Скотт: «Сереге желаю трезвую голову и забыть, какие заслуги были до этого»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу поделился ожиданиями от боксерского поединка между и американцем Маликом Скоттом.

«Я знаю их обоих. Мы много лет знакомы, работали. Малик Скотт был спарринг-партнером Александра Поветкина. Хороший боксер. Для Сережки, так как он будет все-таки не у себя на поле, не будет легкий бой. Ему нужно тактически правильно подойти к бою. Прежде всего, конечно, физически, но и тактически точно.

Шансы тут, я считаю, 50 на 50. Сбалансированно получается. Малик Скотт – все-таки боксер, с хорошими боями, но уже какое-то время не было такой активности, а Сережка не полностью боксер, поэтому будет адаптация – полное погружение его головы в бой.

Обоим парням надо найти баланс, что ты выступаешь и для зрителей, и для себя. Надо показать все, что они смогут. Все, что они уже сделали на тренировке. Сереге желаю трезвую голову и забыть, какие заслуги были до этого», – сказал Цзю.

Бой Харитонова и Скотта состоится 18 марта в рамках шоу «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

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