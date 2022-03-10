Вице-президент ACA: «Готовы принять интересных бойцов, если они не смогут драться за океаном»

Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев сообщил, что российские бойцы, в случае запрета выступать в зарубежных лигах, могут вернуться в Россию.

«Если они не смогут драться за океаном, то будут рассредоточиваться по лигам в России. ACA — самая крупная лига с большими возможностями, чем у других. Ожидаем, что к нам захотят прийти.

Готовы принять интересных нам бойцов, которые разнообразят дивизионы и впишутся в стратегию развития. Есть несколько потенциально интересных имен — тот же Альберт Туменов, который пока не определился с промоушеном. Или Николай Алексахин, который вроде подписан в PFL, но непонятно, что у него с визой.

Есть ряд ребят, которые нам интересны. Думаю, в случае возвращения в Россию ACA также будет интересна им. Нужна свежая кровь, сменяемость бойцов, чтобы появлялись новые герои», – сказал Бадаев.

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