Александр Шлеменко: «Мы не знаем, как поступит UFC, когда российские бойцы будут драться в главных боях»

Российский боец прокомментировал отстранение российских спортсменов от международных соревнований и позицию UFC по этому вопросу.

«Это профессиональный спорт, который более самостоятелен, чем любительский. Многие федерации были вынуждены так поступить под давлением Международного олимпийского комитета. Олимпийский спорт стал слишком политизирован, а здесь все на усмотрение организации.

В UFC поступили разумно, но мы не знаем, оказывали ли на них давление и как они поступят, если такое давление окажут в будущем, когда российские бойцы будут драться в главных боях вечера и в боях за титул.

Бои россиян в предварительном карде не привлекали такого внимания», – считает Шлеменко.

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