Сергей Ковалев – Косте Цзю: «Могу рассказать тебе, почем пучок редиски»

Теги Константин Цзю Сергей Ковалев бокс Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион мира по боксу Сергей Ковалев опубликовал фотографию с легендарным боксером Костей Цзю. Под снимком Ковалев оставил послание Константину.

«Наслышан, что Костя Цзю захотел прочитать мне лекцию о том, как дальше жить… Но где ты был раньше?

Сегодня я уже сам могу рассказать тебе почем пучок редиски, и кто ее под землёй красит», – написал Сергей.

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