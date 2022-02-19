Костя Цзю – о словах Ковалева: «Серега что-то недопонял. Я к нему как относился с уважением, так и отношусь»

Теги Константин Цзю Сергей Ковалев бокс Бокс/MMA/UFC

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю отреагировал на недавнее заявление Сергея Ковалева.

«Серега что-то недопонял. Я научился контролировать себя и не слушать то, что мне говорят. Если бы я все читал про себя, то это было бы...

Уметь контролировать самого себя – это самое главное. Я к Сереге как относился с большим уважением, так и отношусь. У нас хорошие отношения», – сказал Цзю-старший.

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