Бывшая боец ММА и актриса считает, что в украинском кризисе виновато правительство США.

Известная своей критикой американской Демократической партии Карано уверена, что таким образом Джо Байден отвлекает внимание жителей Штатов от проваленной борьбы с ковидом.

«Реалити-шоу по сценарию, в котором невинные жизни приносятся в жертву неутолимой жадности.

Бесконечный захват власти. Никакой ответственности. Разрушенные экономики», – написала Джина в Твиттере.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.

Джину Карано выгнали из «Мандалорца»: Disney уволил ее из-за поддержки республиканцев и сравнения с Холокостом

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