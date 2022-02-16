Илья Брызгалов: «Валиева в Америке не сходит с экранов телевидения! О ней и говорят, только чуть-чуть покажут Путина, Байдена и Макрона»

Бывший вратарь сборной России по хоккею прокомментировал идею выбрать фигуристку в качестве знаменосца флага Олимпийского комитета России на закрытии Олимпиады-2022.

– Несколько человек, в том числе Вячеслав Фетисов, выступили с предложением сделать Валиеву знаменосцем на закрытии Олимпиады. На ваш взгляд, такое вообще уместно?

– Вот все за Камилу думают, решают, а вы спросите у нее – что она сама хочет?

В этой суете мы забываем о спортсменах – а что они действительно чувствуют? Может, они просто хотят, чтобы их оставили в покое.

Вы не поверите, Валиева в Америке не сходит с экранов телевидения! Только о ней и говорят, только чуть-чуть покажут Байдена, Путина и Макрона.

– А что говорят?

– Тут всегда переплетают информацию.

Преподают так, что якобы у нее именно на нашли допинг. Все перевернуто, говорят полуправду, – сказал Брызгалов.

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