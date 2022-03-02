Валентина Шевченко 11 июня проведет бой с Тайлой Сантос

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко узнала имя следующей соперницы.

11 июня Шевченко проведет защиту пояса в бою с бразильянкой Тайлой Сантос. Об этом сообщает ESPN.

В последний раз Шевченко дралась на турнире UFC 266, где победила нокаутом в четвертом раунде Лорен Мерфи. Сантос в ноябре сабмишном победила Джоанн Вуд.

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