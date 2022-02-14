Адесанья пошутил над Джоном Джонсом, припомнив ему обвинения в домашнем насилии

Теги UFC Джон Джонс Исраэль Адесанья Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья потроллил бывшего лидера рейтинга P4P UFC Джона Джонса.

Новозеландец опубликовал в Твиттере фотографию чернокожего мужчины, наматывающего бинты на кулаки.

«Джон Джонс упаковывает подарок для своей невесты ко дню святого Валентина», – подписал пост Адесанья.

Напомним, что в конце 2021 года Джон Джонс вновь угодил в полицию. В тот раз его подозревали в домашнем насилии, однако спортсмен назвал эту информацию ложной.

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