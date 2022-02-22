Хавьер Мендес: «Хабиб все еще очень атлетичен. На последней тренировке по грэпплингу он просто размазал всех»

Тренер зала АКА Хавьер Мендес рассказал о физической форме экс-чемпиона UFC в легком весе .

— Насколько просела форма Хабиба по сравнению с тем, что вы видели в его последнем кэмпе к бою против Гейджи?

— Он все еще очень атлетичен, в грэпплинге он побеждает всех ребят в зале. На последней тренировке по грэпплингу он просто размазал всех.

Единственное отличие от его последнего кэмпа — он стал гораздо-гораздо крупнее. Сейчас он набрал мышц, стал очень мускулистым и крупным.

Он не в боевой форме, если мы говорим о весе, но он точно в состоянии провести бой. Он спокойно может подраться, не забывайте, что сейчас все еще его пик.

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