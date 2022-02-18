Владелец American Top Team – об уходе Нуньес: «В нашем зале политика открытых дверей. Если кто-то не хочет быть здесь, он уходит»

Дэн Ламберт, руководитель тренировочного зала American Top Team, поделился мнением об уходе Аманды Нуньес из команды.

Ранее бразильянка открыла собственный тренировочный зал, чтобы работать в более приватной обстановке, а затем стать тренером.

«Мы хотим, чтобы в нашем спортзале были люди, которые хотят быть в здесь. И до тех пор, пока это подходит нам и подходит бойцу, мы делаем великие дела вместе.

И когда это больше не подходит ни нам, ни им, и кто-то хочет двигаться дальше, у нас начинает действовать политика открытых дверей. Если кто-то не хочет быть в спортзале, он уходит.

Аманда решила, что хочет открыть свой собственный зал и стать тренером, может быть, устроить что-нибудь после окончания карьеры бойца. Я поддерживаю это, и я надеюсь, что у нее все хорошо», – сказал Ламберт.

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