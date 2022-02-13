Хабиб нокаутировал Макса Холлоуэя в метавселенной

Хабиб Нурмагомедов провел боксерский поединок против в метавселенной.

Спортсмены состязались на платформе LegionFarm, используя гарнитуры Oculus Quest 2.

В качестве аватаров спортсмены выбрали персонажей фильма «Рокки 4»: Хабиб играл за Аполло Крида, а Макс – за Ивана Драго.

Нурмагомедову удалось нанести больше акцентированных ударов, отправив аватара Холлоуэя в нокаут.

Трансляция боя проходила на Твитче, а в роли комментатора выступил Даниэль Кормье.

Хабиб Нурмагомедов подерется с Максом Холлоуэем в первом в истории бою в метавселенной

Алджамейн Стерлинг: «Думаю, что Хабиб был чист. Он придерживался правил»