Хабиб Нурмагомедов назвал пятерку фаворитов Лиги чемпионов

Владелец промоушена Eagle FC Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о фаворитах плей-офф Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Первые матчи 1/8 финала пройдут 15 февраля, а финал турнира состоится в Санкт-Петербурге 28 мая.

Действующим победителем турнира является «Челси», обыгравший в мае 2021-го «Манчестер Сити» со счетом 1:0.

«Это очень тяжело [выбрать фаворита], иногда бывает так, что сезон начинается хорошо, а к концу форма ухудшается.

Я не знаю, как что произойдет, но если нужно выбирать, я назову четыре команды – «Ливерпуль», «Ман Сити», «Реал Мадрид» и «ПСЖ».

И Германия, конечно, где всегда есть «Бавария». Эти пять команд», – сказал Хабиб.

Хабиб сообщил, что предложил Джейку Полу подписать контракт с Eagle FC: «Если он хочет, мы здесь»

Харитонов заметил, что Нурмагомедов набрал вес, Хабиб ответил: «Хорошего человека должно быть много»