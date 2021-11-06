Кремлев про футболистов сборной России: «Хочется вызвать их на ринг, затрещину промахнувшемуся игроку поставить нет желания»

Вице-президент Международной ассоциации бокса ( ) поделился эмоциями от игры сборной России по футболу.

«Ты хочешь гордиться и болеешь за наших, остается стремление, словно оказался бы я там и сделал.

Когда у них не получается – печаль, но остается желание и надежда, что нужно что-то поменять и все получится. Затрещину промахнувшемуся игроку поставить нет желания, хочется вызвать их на ринг.

Чем отличается бокс от футбола? Футболист, когда падает, кричит – было, было! А когда падает боксер, он говорит – не было, не было!

Когда ребята выходят на поле, они должны проявить характер», – заявил Кремлев в программе «Есть тема!» на канале «Матч ТВ».

Виталий Кличко: «Путин, как лидер своей страны, делает все в интересах России. Морали читать бесполезно»

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