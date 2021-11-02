Взвешивание UFC 268: Ковингтон перевесил Усмана, Гейджи – Чендлера

В Нью-Йорке состоялась официальная процедура взвешивания турнира UFC 268.

В главном событии чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман проведет реванш против Колби Ковингтона.

Результаты взвешивания:

(76,6 кг) – (76,8 кг).

(52,1 кг) – Вейли Чжан (52,1 кг).

(70,3 кг) – Джастин Гейджи (70,5 кг)

(61,5 кг) – Марлон Вера (61,2 кг).

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