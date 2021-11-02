Взвешивание UFC 268: Ковингтон перевесил Усмана, Гейджи – Чендлера

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Фрэнки Эдгар Майкл Чендлер Роуз Намаюнас Джастин Гейджи Колби Ковингтон Камару Усман Вейли Чжан Марлон Вера UFC 268 Усман - Ковингтон Бокс/MMA/UFC

В Нью-Йорке состоялась официальная процедура взвешивания турнира UFC 268.

В главном событии чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман проведет реванш против Колби Ковингтона.

Результаты взвешивания:

Камару Усман (76,6 кг) – Колби Ковингтон (76,8 кг).

Роуз Намаюнас (52,1 кг) – Вейли Чжан (52,1 кг).

Майкл Чендлер (70,3 кг) – Джастин Гейджи (70,5 кг)

Фрэнки Эдгар (61,5 кг) – Марлон Вера (61,2 кг).

 
 
 
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Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)

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