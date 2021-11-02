Дэйна Уайт: «Вероятность появления Хасбика в октагоне UFC выше нуля»

Глава UFC Дэйна Уайт допустил, что дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, более известный как , может выступить в одном из турниров промоушена.

«Я скажу вам кое-что. Помните видео, которое он опубликовал: «Дэйна Уайт, я лечу в Абу-Даби на турнир UFC»? А затем я ответил ему:

«Я тоже лечу»? Это стало самым просматриваемым видео, которое я когда-либо постил в инстаграм.

У меня 6,7 миллионов подписчиков, и 6,4 миллиона посмотрели это видео. Разве это не чертовски безумно?! Это невероятно, и мне нравится этот парень.

Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я скажу, что вероятность его появления в октагоне больше нуля», – заявил Уайт.

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